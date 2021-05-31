В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара

Фото: joelara.com

В субботу в авиакатастрофе погиб звезда телевизионного фильма "Тарзан: Эпические приключения", американский актер и музыкант 58-летний Джо Лара. Вместе с ним погибла жена и еще пять человек.

Катастрофа маленького самолета произошла 29 мая вблизи Нэшвилла, со ссылкой на сообщение Федерального авиационного агентства США сообщает Hollywood Reporter.

Самолет Cessna C501 упал в озеро Перси Прист вблизи города Смирна, штат Теннесси, после вылета из аэропорта графства Резерфорд около 11:00. Обломки самолета разбросало на 1 км вокруг.

Данные о владельце самолета не обнародуют, известно лишь, что воздушное судно направлялось в международный аэропорт Палм-Бич во Флориде.

Спасательные бригады округа Резерфорд работали на месте аварии всю ночь. Сообщается, что в авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту, тела нашли и поиски прекратили.

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Среди погибших - жена Джо, Гвен Лара (Шамблин), писательница и диетолог. Они с Джо были женаты с 2018 года.

Уильям Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Сначала работал моделью, а в 1988-м сыграл эпизодическую роль в фильме "Ночные войны". И уже в 1989 году снялся в телефильме CBS "Тарзан на Манхэттене", по сюжету которого король джунглей попал в Нью-Йорк и пытался спасти своего шимпанзе и гепарда.

Фильмография Лара насчитывает 27 киноработ.

В 1996-2000 годах Джо играл главную роль в сериале "Тарзан: Эпические приключения" снятом в Южной Африке. Он также продюсировал сериал. Снялся в нескольких боевиках, включая "Полуночная жара", "Регенератор", "Американский киборг: Стальной воин", "Операция отряда" Дельта", а также в популярных сериалах "Спасатели Малибу" и "Конан".

В 2002 году Лаза завершил кинокарьеру, чтобы посвятить жизнь музыке кантри, а в 2009-м выпустил альбом "Джо Лара: Крик свободы".

В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли два человека, еще двоє пострадали. Авиакатастрофа произошла в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри.