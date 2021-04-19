Легкомоторный самолет разбился во время учебного полета. Есть жертвы

под французской столицей Парижем вследствие падения легкомоторного самолета погибли по меньшей мере четыре человека.

Летательный аппарат Robin DR400 вылетел из города Бове и потерпел крушение в поле в муниципалитете Сен-Патюс 18 апреля около 14:00 по местному времени. Об этом сообщает BFMTV.

Автор: facebook.com/Nationale2Infos Под Парижем разбился легкомоторный самолет. Четыре человека погибли

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По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет. На месте крушения чувствовался сильный запах керосина.

Все обстоятельства трагедии установит следствие.

В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, а еще 2 - пострадали. Авиакатастрофа произошла в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри.