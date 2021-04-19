Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото

Гражданка Украины Наталья Музалева и ее муж, гражданин Венгрии Иштван Пергер пытались продать правительства Чехии по меньшей мере 1 млн доз вакцины Covishield, дженерика англо-шведского производителя AstraZeneca.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Фото: REUTERS

Как сообщает издание, Музалева и Пергер имеют небольшой офис в одном из небоскребов в Абу-Даби, столице Объединенных арабских эмиратов. Оттуда руководят картинной галереей, агентством недвижимости и компанией, занимающейся нефтяными месторождениями. Недавно предприимчивые супруги пытались развернуть еще один от деятельности - продажа вакцины против Covid-19 в Европу.

"Музалева 24 февраля обратилась к чешскому посла в Объединенных Арабских Эмиратах с предложением приобрести переправить в Чехию не менее 1 млн доз Covishield. По ее словам, вакцины должен был поставлять неназванный партнер с завода AstraZeneca в Индии, а доставка будет происходить в течение 45 дней с момента получения платежа ", - говорится в результатах журналистского расследования.

Электронная переписка Музалевой, подробности которой стали известны лишь недавно, предоставляет еще одно доказательство, как частные лица пытались зарабатывать деньги на предложениях правительствам стран на фоне глобального дефицита прививок и вследствие роста заболеваемости коронавирус.

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Хотя правительство Чехии не принял предложение, впервые о ней стало известно 3 марта, когда премьер-министр Андрей Бабиш, обнародовав имя Музалевой, сказал на пресс-конференции, что не будет поддерживать "черный рынок". Накануне Бабиш заявил в парламенте, что ему и трем другим премьер-министрам европейских стран предлагали дженерики AstraZeneca посредник из Дубая, но он не считал это предложение надежным.

Автор: hromadske.ua Премьер-министр Чехии обнародовал информацию о незаконной предложение по вакцины

Правительство Германии, страны-соседа Чехии, заявило, что тоже получил несколько предложений от посредников по вакцин против Covid-19. В ответ немецкие чиновники сообщали о таких случаях производителя, Европейскую комиссию с медицинских средств и, в некоторых случаях, международном правоохранительных органов.

"Эта пандемия создает атмосферу" золотой лихорадки ", в которой люди пытаются заключать все виды сделок", - заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан 9 апреля на пресс конференции в Берлине относительно усилий по борьбе с пандемией.

Автор: dw.com Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан

Reuters удалось дозвониться до Музалевой. Она лишь сказала, что "соглашения не было", но отказалась обсуждать этот вопрос дальше. В дальнейшем на контакт с журналистами она не шла, на звонки и письменные запросы не отвечала. Изданию не удалось точно установить, действительно ли могла Музалева получить доступ к вакцине.

Известно, что Музалева сделала предложение в качестве финансового директора компании, зарегистрированной в Абу-Даби под названием Enhanced Recovery Company Middle East LLC (ERC).

Автор: REUTERS Входные двери офиса, зарегистрированного на компании N2N Art Gallery, Enhanced Recovery Company Middle East и Republik Real Estate, в башне Addax, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Деловая лицензия ERC охватывает нефтегазовые услуги, общую торговлю, торговлю чаем, фармацевтическими препаратами и диетическими добавками, согласно записи в корпоративном реестре, в котором нет перечня его владельцев.

Она требовала 100% предоплаты от чешского правительства, обеспеченную гарантией Коммерческого банка Дубая или First Abu Dhabi Bank, или авансового платежа в размере 25%, а остальные - при доставке в ERC. Ни один банк не ответил на запросы СМИ и не предоставил комментарий.

Адрес почтового ящика в Абу-Даби, предоставленная Музалевой для ERC, соответствует адресу художественной галереи, которой она руководит. В галерее демонстрируется преимущественно украинское искусство. Почту также использует агентство недвижимости, которым руководит ее муж Пергер.

Автор: REUTERS Вид с улицы на окно художественной галереи N2N, которую основала Наталья Музалева, в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Говоря о том, почему правительство Чехии отказался от этого предложения, Андрей Бабиш сказал, что правительство пообещало покупать вакцину AstraZeneca только непосредственно у производителя.

"Мы не будем поддерживать какой-то черный рынок, и я не могу представить, что государство будет платить авансом какой-то компании, где подписантом есть этот человек по имени Наталья", - сказал Бабиш, имея в виду предложение вакцин из Абу-Даби.

Предложение было чрезвычайной, добавил он.

"Если предложение стоило $22, когда в AstraZeneca мы можем приобрести ее примерно за $2,50, то я действительно не могу воспринять это серьезно", - сказал чешский премьер.

Чешская Республика пережила тяжелую пандемию - ее количество погибших от ковида по отношению к общей численности населения, является самой высокой среди всех стран мира, по данным Our World In Data. По состоянию на воскресенье 18 апреля в Чехии ввели 2,47 млн доз различных вакцин от Covid-19. По данным чешского МЗ, первую дозу получили 15% населения, тогда как 8% населения были полностью привиты.