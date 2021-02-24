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среда, 24 февраля 2021 22:39

Украинца задержали за продажу йода и касторки

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Украинца задержали за продажу йода и касторки
Гражданин Украины продавал запрещенные в Италии йод и касторку. Фото: Reuters

В Италии задержали украинском, который продавал запрещенные в стране лекарства.

Мужчина торговал недалеко от железнодорожного вокзала в Неаполе. Об этом сообщает Украинская газета в Италии.

Его заподозрили в нелегальной продаже медицинских препаратов и задержали. В украинском изъяли 30 упаковок лекарств - аскорбиновую кислоту, меновазин, касторовое масло и йод.

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По данным правоохранителей, 24-летнему мужчине предъявлено обвинение в хранении нелегальных товаров и нелегальной продаже лекарств, якобы опасных для здоровья.

В пункте пропуска "Дольск" в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.
По документам гражданин Украины перевозил селедь, но, осмотрев уже первый ряд ящиков с этим товаром, пограничники обнаружили, что грузовик полностью упакован табачными изделиями

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