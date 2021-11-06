Украина не рассматривает вопрос экстрадиции Саакашвили

Михеил Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он объявил голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikhei

Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Ведь в его отношении в стране нет уголовного производства или приговора суда. Такой ответ на запрос УНН предоставили в Минюсте.

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"Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили", - сообщили в ведомстве.

В министерстве объясняют, что выдача лица (экстрадиция) - это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили подозреваемый по другим уголовным делам. Об экстрадиции Саакашвили высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинская сторона поддерживает постоянную связь с арестованным экс-президентом. И украинцы "своих граждан не бросают в беде".