"Своих в беде не бросаем" - Кулеба об экстрадиции Саакашвили

Кулеба высказался о возвращении Саакашвили в Украину. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Украинская сторона поддерживает постоянную связь с арестованным экс-президентом Грузии, главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 13 октября.

"Адвокаты и консул имеют к нему доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, мы выяснили четко его позицию. И знаем позицию адвокатов. Сейчас изучаем юридическую сторону этого дела, выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае (экстрадиции. - Gazeta.ua)", - сказал Кулеба.

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Подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины, "а мы своих граждан в беде за границей не бросаем".

"Поэтому, когда примут решение, каким именно путем двигаться, тогда мы проинформируем. Это может быть не только экстрадиция", - добавил глава МИД.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне местных выборов после восьми лет эмиграции. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе подчеркнул, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Ему сложно ходить и говорить. Также у него есть заболевания крови - талассемия. Во время этой болезни нельзя голодать. Минюст Грузии информацию об ухудшении здоровья политика назвал неправдивой. 9 октября начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили начал употреблять мед и натуральный сок. Кипшидзе подтвердил информацию относительно употребления сока. Отметил, что у Саакашвили больше нет денег, чтобы купить что-то еще.