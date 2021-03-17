Украина без европейской вакцины и вагнергейт - что о нас пишет мировая пресса

Педиатр Виктория Коряк в больнице Станицы Луганской / Aljazeera

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Грозит ли вагнергейт президенту Зеленскому?" - wPolityce, Польша

В Украине скандал в высших эшелонах власти назвали вагнергейтом. Он может угрожать президентству Зеленского и проливает свет на мотивы недавних антироссийских действий руководства Украины.

Украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали сделки, связанной с так называемыми боевиками группы "Вагнера", задержанными в июле 2020-го спецслужбами Беларуси в одном из санаториев под Минском. Расследователь Христо Грозев из издания Bellingcat тоже готовит материал по этому делу.

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Это была операция спецслужб США, Турции и Украины. Идея была в выманивании из России и аресте "вагнеровцев", которые могли дать доказательства участия россиян в войне на Донбассе. В частности, о сбитии самолета рейса МН-17. Это были люди, которые участвовали в спецоперациях российских спецслужб в Сирии, Ливии и других странах Африки, поэтому их показания были очень ценными. Всего в группе 32 человека. Их арест позволил бы секретным службам США и Турции разоблачить работу частной военной компании "Вагнера", поставив Россию в неудобное положение, и пролил бы свет, как она защищает глобальные террористические сети.

Операция, как утверждает Бутусов, была организована так, что не было доказательств, что в ней участвовали украинские спецслужбы. Киев получил бы не только хорошую "репутацию" о сотрудничестве со службами НАТО, но и инструмент давления на Путина, пока в российских тюрьмах до сих пор сидят около 200 украинских военных.

Однако операция, которая длилась более 1,5 года, провалилась. В рамках "легенды" американцы создали под своим контролем венесуэльскую нефтяную компанию за год до этого. У нее были нефтяные месторождения, которые нуждаются в защите. В России вербовали бойцов группы "Вагнера". Чтобы никто ничего не подозревал, они ездили в Венесуэлу больше года, чтобы защитить контролируемые американцами нефтяные месторождения, брали за свои услуги немалые деньги и возвращались домой.

На последнем этапе завербовали группу "вагнеровцев". Масштаб проекта огромен. Была рекрутинговая компания в России, работа Украины, Турции, США и Венесуэле. Отобранная группа пересекла российско-белорусскую границу в ночь на 24 июля. Россияне ни о чем не подозревали, иначе их бы не выпустили из РФ. На следующий день должны были сесть в турецкий самолет и лететь в Стамбул. На борту были вооруженные агенты турецких спецслужб и спецназ Украины. Идея была в том, чтобы пилотам сообщили, что на борту бомба, поэтому было произойти вынужденная посадка в одном из украинских аэропортов.

В день "реализации", когда россияне уже были в Минске, в офисе Зеленского состоялась встреча, которая привела к краху операции. На встрече был глава украинской военной разведки Василий Бурба и генерал-майор СБУ Руслан Баранецкий. Они должны были сообщить Зеленскому о начале операции, одобренной еще Порошенко. Они вне подозрений, потому что, если бы утечка произошла от них, "вагнеровцев" задержали бы в России. Кроме президента, в беседе участвовали глава его Офиса Андрей Ермак, секретарь Комитета по безопасности и обороне Руслан Демченко. Скорее всего, один из них сообщил белорусов и россиян. Поэтому "вагнеровцы" уже с посадочными талонами не сели в самолет.

Руслан Демченко - серый кардинал МИД Украины при Януковиче, "мозг" Харьковских соглашений, через которые срок аренды российской базы в украинском Севастополе продлили на 25 лет. Бутусов говорит, что заместитель главы МИД России Григорий Карасин в свое время давил на Киев, чтобы сделать его заместителем главы МИД Украины. После назначения Демченко 16 июня 2020-го как минимум 3 операции украинских спецслужб закончились фиаско.

Еще во время президентской кампании Зеленского говорили, что у Андрея Ермака неясные связи с Россией.

Утечка информации из ближайшего окружения Зеленского, которые привели к срыву одной из крупнейших в мире операций спецслужб против России, нельзя трактовать иначе как национальную измену. Украина потеряла доверие в глазах союзников. Поэтому Киев еще ждет звонка президента США Джо Байдена. Дело об измене будет развиваться. Есть необходимость создания специальной следственной комиссии в Верховной Раде, которая должна выяснить, не защищает ли Зеленский предателей, или им манипулировали. Каждая из версий неблагоприятная для него, потому что показывает как предателя, или как доверчивого зависимого политика. Это плохой сигнал, учитывая падение рейтинга президента.

Возможно, недавние антироссийские действия Зеленского, блокирование российских каналов и удары по Медведчуку и Коломойскому, является попыткой двигаться вперед, чтобы смыть возможные обвинения путем противодействия России.

"Украина не получит обещанных излишков вакцины против Covid-19 с ЕС", - Forsal, Польша

Страны ЕС, которые должны были предоставить Украине излишки вакцин против Covid-19, пока не могут этого сделать, потому что поставка препаратов в эти страны прервана. Киев с прошлого года ведет переговоры с ЕС о совместном использовании вакцин. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Были конкретные домовлености. Но график доставки вакцин в ЕС нарушен, поэтому сроки, когда эти страны смогут поделиться с нами излишками, тоже перенесены", - сказал Кулеба.

В феврале вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия помогает Польши перепродать 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украины. Соглашения ЕС допускают перепродажу по покупной цене.

В Украине первой дозой вакцинировали более 62 тыс. человек. Используют вакцину Covishield - продукт, изготовленный в Индии, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Сейчас в Украине есть 500 тыс. доз вакцины.

"Украина национализирует оборонительную фирму, купленную Китаем, в угоду США", - The Wall Street Journal, США

Украина планирует национализировать известного производителя аэрокосмической продукции и отменить его покупку Китаем после того, как США выступили против сделки. Вашингтон давит на Киев, чтобы важнейшие оборонные технологии Украины не попали в руки Пекина.

СНБО Украины объявило о решении национализации "Мотор Сичи" - производителя авиадвигателей. Это решение разозлило Китай, который потребовал, чтобы Украина уважала права китайских инвесторов. Планы СНБО еще должны пройти законодательство Украины и могут иметь юридические проблемы от китайских истцов.

Если национализация произойдет, она положит конец более чем трехлетним спорам, поставили компанию "Мотор Сич" и Украина в вилку противостояния между Вашингтоном и Пекином. Это также могло бы спасти отношения между администрацией Байдена и Украины после того, как Киев оказался втянутым во внутреннюю политику США во время президентства Дональда Трампа, что ослабило поддержку Украине в Белом доме.

"Национализация "Мотор Сичи" покажет, что Украина поддерживает США даже ценой собственных значительных затрат. Это был бы замечательный шаг, который Америка высоко оценит", - говорит старший научный сотрудник "Атлантического совета" Андерс Ослунд.

Администрации и Байдена, и Трампа не раз говорили, что Украина должна понять амбиции Китая по приобретению и освоению жизненно важных оборонных технологий и не делать этого.

Почти через 2 месяца после инаугурации Байдена, он еще не разговаривал по телефону с Зеленским. Это беспокоит Киев, который рассматривает Америку как важного партнера в противостоянии с Россией.

"Мотор Сич" когда-то была стержнем оборонной промышленности СССР. Она десятилетиями поставляла двигатели для военно-вертолетного парка России. Это прекратилось в 2014 году из-за вторжения России на восток Украины и аннексию Крыма. Затем Украины запретила экспорт военного снаряжения в Россию, что нанесло ущерб бизнесу "Мотор Сич" и открыло дорогу для Китая, который является клиентом оборонной фирмы с 1990-х. Частная Beijing Skyrizon Aviation возглавила группу компаний, которая в 2017-м купила за $3,6 млрд контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

США настаивали, чтобы Киев аннулировал соглашение из-за опасений, что это поможет Китаю создать истребители 5-го поколения и парк тяжелых вертолетов. Украинский суд заморозил сделки с КНР в апреле 2018-го, а антимонопольный комитет в Киеве начал расследование. Оба действия фактически приостановили сделку, пока Вашингтон и Пекин продолжали давить на Киев. На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" будет в ближайшем будущем возвращена украинскому народу ". Он добавил, что предприятия, которые считают стратегически важными, будут возвращены государству, а инвесторы получат компенсацию. Он не использовал слово "национализировать". В ответ представитель МИД Китая Чжао Лицзяне потребовал, чтобы Украина "приняла во внимание законные права китайских предприятий и инвесторов". В Skyrizon говорят, что компания готовится подавать иски против Украины. США пытались найти покупателя для "Мотор Сичи", но решение о национализации может дорого обойтись Украине, учитывая цену покупки в $3,6 млрд.

Реакция Китая может дорого стоить Украине, испытывающей финансовые трудности. В последние годы Китай купил у Украины танковые двигатели, турбины для эсминцев, танкеры-заправщики и десантные суда, а также агропродукцию. Когда Данилов объявлял о национализации "Мотор Сичи", китайские бизнесмены встретилась с пророссийской властью в Крыму, что является дополнительной болезненной точкой для Киева.

"Чистый террор - Covid-19 на передовой украинской войны", - Aljazeera, Катар

В единой зоне активных боевых действий в Европе - закрытые границы и недостаток ресурсов, препятствует борьбе против Covid-19.

Педиатр Виктория Коряк встречает нас в районной больнице Станицы Луганской, разделенной на 2 части. Одна - под контролем Украины. Другая - пророссийских сепаратистов. Город в Донбассе - на передовой войны на востоке Украины. Коряк стоит у входа в "красную зону" больницы, где лечат пациентов с коронавируса. Детское отделение перепрофилированы для пациентов с ковид. Это единственная больница, которая обслуживает более 13 тыс. человек.

В 2014-м, когда началась война, снаряд попал в детское отделение больницы. Коряк вспоминает случай, когда над больницей пролетел снаряд. В то время она помогала рожать. Осталась руины от отделения интенсивной терапии, которую снесло взрывом.

Коряк живет в Станице Луганской с 2000-го и была одной из немногих врачей, которые остались во время боевых действий. Хирургам приходилось работать по 48 ч. Врачи были рядом, чтобы носить носилки, ухаживать за ранеными и обмороженными - 9 месяцев в городе не было электричества, а в первую зиму температура упала до -24°С.

По данным ООН, в результате конфликта погибли около 13,2 тыс. человек. Четверть из них - мирные жители.