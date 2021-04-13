У модели Playboy украли крупнейшего в мире кролика

Фото: dailymail

У модели Playboy из Британии Аннетт Эдвардс похитили крупнейшего в мире кролика по кличке Даруис.

Животное имеет длину тела 129 см и внесено в Книгу рекордов Гиннеса, пишет Daily Mail.

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Кролика похитили из вольера в саду. Полиция проводит расследование и ищет злоумышленников. Пока их имена и местонахождение неизвестны.

По словам Эдвардс, она готова заплатить 1 тыс. фунтов стерлингов тому, кто найдет ее любимца.

В штате Техас, США, модель 26-летняя Сара Саббат сделала татуировку на глазах и едва не ослепла.