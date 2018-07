Тысяча человек застряли на вулкане из-за землетрясения

Фото: Twitter

Около 1000 туристов оказались заблокированы на вулкане Ринджани на индонезийском острове Ломбок после землетрясения утром 29 июля. Он спровоцировал оползень, перекрыл пути для спуска.

Когда началось землетрясение, на вулкане находилось 820 человек, сообщает CNN со ссылкой на местное МЧС. Guardian сообщает, что около 700 человек оставались заблокированными несколько часов назад. Во время сдвига камни убили нескольких альпинистов.

WATCH: Video was taken yesterday by 28-year-old Anuwat Kongko on the summit of Mount Rinjani in Indonesia. He told Euronews that he was on the summit when the earthquake hit. #TheCube



Read more: https://t.co/oTz2Xa1BUR pic.twitter.com/DL5GLD22zC — euronews (@euronews) July 30, 2018

A 6.4 magnitude earthquake had hit Lombok and Sumbawa Islands today, killing at least 10, including a Malaysian. Here is a footage from Mt Rinjani. Our thoughts and prayers are with them. pic.twitter.com/hZ2zc4tV70 — | outdoorian (@twt_outdoor) July 29, 2018

YB @SyedSaddiq . Many Malaysian are stucked in Lombok (Mount Rinjani) due to the earthquake. Please make contact with. There is a report one Malaysian died but I cannot confirm this. pic.twitter.com/gR9wK4UJWu — Hefni Rusli (@HefniRusli) July 29, 2018

Команда из спасателей и военных расчистила основной путь для спуска. Людей эвакуируют также с помощью вертолетов. Около 500 туристов планируют спустить с горы до вечера.

17 человек погибли и более 160 были ранены на острове Ломбок, согласно разным источникам.

На Ламбоке в Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 7,5 км и в 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.