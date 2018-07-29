В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла

В Индонезии произошло мощное землетрясение. Фото: РБК

На острове Ламбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла.

Эпицентр землетрясения находился на глубине в 7,5 км и в 1 км на юго-восток от города Лелонгкен, сообщает Геологическая служба США.

По информации официального представителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо, в результате землетрясения есть погибшие.

"Есть жертвы и пострадавшие, разрушены здания", - написал он в своем Twitter.

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В последнее время Земля буквально "трещит" и готова раскрыться под ногами, что подтверждают мощные землетрясения, ураганы, торнадо, наводнения и другие катаклизмы, которые охватили разные страны.