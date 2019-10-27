Трамп раскритиковал дизайн новых Apple iPhone

Новые модели iPhone поставляются без механической кнопки "домой". Фото: Капитал

Президент США Дональд Трамп критически отозвался о дизайне нового iPhone.

"Тиму: кнопка на iPhone была намного лучше, чем перелистывания", написал в Твиттере Трамп, обращаясь к руководителю компании Apple Тиму Куку.

Отметим, что новые модели iPhone поставляются без механической кнопки "домой" начиная с 2017 года.

Трамп ранее уже критиковал дизайн iPhone. В 2013 году он призвал компанию разработать модель телефона с большим экраном, чтобы лучше конкурировать с компанией Samsung.

"Не могу представить, что Apple не предлагает iPhone с большим экраном. Samsung забирает их бизнес. Стив Джобс переворачивается в могиле ", - писал тогда Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Продам почку, чтобы купить это чудо" - самое интересное по обсуждению iPhone6 ​​в сети

10 сентября Apple представил новое поколение iPhone, серию часов Apple Watch 5, 10.2-дюймовый iPad, сервисы подписки на оригинальные фильмы и сериалы Apple TV + и игры Arcade.