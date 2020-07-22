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среда, 22 июля 2020 12:31

Трамп признал неутешительные прогнозы по коронавирусу

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Трамп признал неутешительные прогнозы по коронавирусу
Дональд Трамп признал, что прогнозы по коронавирусу неутешительны. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал, что пока нельзя говорить о спаде эпидемии коронавируса.

На пресс-конференции во вторник, 21 июля, американский лидер признал, что ситуация, прежде чем отступит инфекция, вероятно, ухудшится.

"Обидно ... Мне что-то не нравится говорить такие вещи, но оно так и есть. Если вы посмотрите на мир - это так везде", - подчеркнул он, выступая в Белом доме.

Интересно, что на предыдущих брифингах президент США выступал вместе с экспертами в области общественного здравоохранения. Однако впоследствии Трамп раскритиковал их заявления и во вторник выступал с трибуны самостоятельно.

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Также президент США, держа в руке маску, призвал американцев не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Разработчики вакцины против коронавируса заявили, что ее стоимость составит 2,5 евро (80 грн). Вакцину создают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca. Они анонсировали результат своей работы до конца года.

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Дата
22
июля

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