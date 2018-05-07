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понедельник, 07 мая 2018 22:39

Трамп поздравил Путина с инаугурацией

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Трамп поздравил Путина с инаугурацией
Трамп надеется на улучшение отношений с Россией. Фото: gazeta.ru

Президент США Дональд Трамп поздравил российского президента Владимира Путина с инаугурацией на 4 срок.

В поздравлении официальный Белый дом заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.

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"Президент поздравляет его и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга.

В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет. На церемонию в Большой Кремлевский дворец пригласили 5 тыс. гостей.

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