Трамп поздравил Путина с инаугурацией

Трамп надеется на улучшение отношений с Россией. Фото: gazeta.ru

Президент США Дональд Трамп поздравил российского президента Владимира Путина с инаугурацией на 4 срок.

В поздравлении официальный Белый дом заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.

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"Президент поздравляет его и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга.

В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет. На церемонию в Большой Кремлевский дворец пригласили 5 тыс. гостей.