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понедельник, 07 мая 2018 12:35

Путин в четвертый раз вступил на пост президента России
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В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина.

Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - сказал Владимир Путин.

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"Я осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, страной грандиозных побед и свершений. Считаю долгом всей своей жизни сделать все для России. Целью моей работы будет служение людям, нашей родине. Для меня это превыше всего. В вашей поддержке - вера и надежда на то, что Россия впредь будет укреплять свое могущество. Мы добьемся успеха. Для этого сделаю все, что в моих силах".

На церемонию в Большой Кремлевский дворец пригласили 5 тыс. гостей.

Четвертая инаугурация Владимира Путина
Фото: Пресс-служба Кремля
Четвертая инаугурация Владимира Путина
Четвертая инаугурация Владимира Путина
Четвертая инаугурация Владимира Путина
Четвертая инаугурация Владимира Путина

Впервые Владимир Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004 его переизбрали на новый срок. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по конституции России один человек не может баллотироваться в президенты три раза подряд. Во времена президентства Дмитрия Медведева занимал пост премьер-министра страны.

В 2008 году в российскую конституцию были внесены изменения, согласно которым президента избирают не на четыре, а на шесть лет. В 2012 году Путин снова стал главой России, а в марте 2018 года был переизбран на новый срок, получив 76 процентов голосов избирателей. Теперь возглавлять Россию до 7 мая 2024 года.

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Дата
07
мая

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

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