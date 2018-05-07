Стабильность в нищете - эксперты сделали прогноз для Путина

Автор: svoboda.org "Живем в застое, как при Брежневе.Я не вижу ничего хорошего, что он сделал для людей "

Российские эксперты раскрыли значение инаугурации для россиян и сделали прогнозы на будущее РФ после очередного прихода к власти Путина.

Бывший руководитель службы безопасности президента России Александр Коржаков называет времена правления Путина "брежневских застоем", пишет "Радио Свобода".

"Живем в застое, как при Брежневе. Мне это надоело. И при ручном управлении, которое ввел Путин, по-другому не будет. Я не вижу ничего хорошего, что он сделал для людей", - сказал Коржаков.

По мнению экс-руководителя службы безопасности, Россию ждет "закручивание гаек". С этой целью, по словам Коржакова, Путин создал новых "опричников" - Росгвардию.

"Большинство считает, что проголосовали за стабильнисть.Я не знаю, что это за стабильность в нищенстве. Мне такая стабильность не нравится", - подытожил эксперт.

По словам другого эксперта Дмитрия Орешкина, ничего удивительного в этом нет. Общество РФ привыкло к такой стабльности, как и к ритуалу инаугурации.

"Инаугурация в России это символическая фиксация победного статуса Владимира Путина. Для россиян это демонстрация чувство глубокого удовлетворения и лояльности к своему вождю. Это своеобразный ритуал жертвоприношения. Придумали у нас такой обычай: раз в шесть лет мы инаугурируем Путина. Раздражаться или радоваться оснований нет. так построено современное общество ", - говорит политолог Дмитрий Орешкин.

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Орешкин прогнозирует для Путина трудное время президентства. Политолог обосновывает это внешней изоляцией и необходимостью поднимать экономику России. Именно вопросы экономики могут уничтожить "Путина-победителя" в глазах россиян.

"Путину придется сконцентрироваться на экономике, а это очень плохо для него. Он силен политически потому, что в глазах людей не отвечает за экономику. За экономику отвечают губернаторы, олигархи, правительство Медведева, но только не Путин! Путин отвечает за геополитику. Путин поднимает Россию с колен. В том, что цены растут - это вина капиталистов. Логика примерно такая", - говорит Орешкин.

Политолог утверждает, что Путину не удастся избежать связи его имени с экономическими проблемами.

"Это будет для него тяжелый период. Самый тяжелый из всех тех, которые у него в жизни были ", - подытожил эксперт.

Автор: svoboda.org "Путин будет опираться на консервативное большинство и давить либеральное меньшинство"

Иного мнения придерживается политолог Аббас Галлямов.

"С точки зрения рациональности, инаугурация как праздничная церемония не нужна. Однако, политика - это не только логика. Самое важное в ней эмоции. В этом смысле инаугурация как ритуал демонстрирует величие страны ", - рассказал политолог.

По заключению Галлямова, Путин не будет менять политический курс РФ. Единственное, что может повлиять на президента, это ужасное состояние экономики страны.

"Какие-то реформы будут. Но они будут носить тактический характер. Суть режима не изменится. Путин будет опираться на консервативное большинство и давить либеральное меньшинство ", - прогнозирует эксперт.

По словам Галлямова, экономика будет ухудшаться, а социальный пессимизм расти. Режим снова будет делать инъекции ненависти к геям, американцам, украинцам и "национал-предателям".

Такую же позицию занимает оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Оппозиционер считает, что никаких политических реформ не будет, а отношения с Западом не улучшатся.

"Если что-то и изменится, то после 2021 года. Это будет зависеть от расклада сил в Госдуме. Я вижу два варианта будущего России. Первый, когда старая элита захочет изменить Конституцию, чтобы Путин навсегда остался у власти. Второй путь - это налаживание адекватного диалога с Западом, чтобы спасти экономику ", - прогнозирует Гудков.

По словам эксперта, эти два направления будут разрывать Россию ближайшие годы.

В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и возглавлять страну следующие шесть лет. На церемонию в Большой Кремлевский дворец пригласили 5 тыс. гостей.