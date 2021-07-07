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среда, 07 июля 2021 19:26

Трамп подаст в суд на основателей Facebook и Twitter

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Трамп подаст в суд на основателей Facebook и Twitter
Трамп планирует подать иски против Цукерберга и Дорси. Фото: Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подать коллективные иски в суд на основателей компаний Facebook и Twitter - Марка Цукерберга и Джека Дорси.

Трамп сделает это вместе с некоммерческой организацией America First Policy Institute, которая поддерживает его. Об этом сообщает Axios.

Коллективные иски позволяют подать в суд на Цукерберга и Дорси от имени широкой группы людей, которых, как утверждает Трамп, подвергли цензуре из-за предвзятой политики.

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Facebook и Twitter что-либо комментировать отказались.

В четверг, 1 июля, команда 45-го президента США Дональда Трампа без огласки запустила новую социальную сеть под названием Gettr. Описание платформы подчеркивает, что ее задача: "борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защиту свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание реального рынка идей".

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