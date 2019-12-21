Трамп объявил о создании Космических войск

Трамп выделил средства на создание Космических сил. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск.

Их возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд, заявил Трамп во время церемонии подписания военного бюджета, передает ВВС.

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветку наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - сказал Трамп.

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"На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности американское преимущество в космосе абсолютно необходимо. Мы лидируем, но недостаточно, но очень скоро мы будем лидировать. Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать высшие позиции", - добавил он.

В рамках текущего бюджета на Космические силы выделят $40 млн. В их состав войдут около 16 тыс. военнослужащих и гражданских лиц.

Президент США Дональд Трамп может попытаться установить хорошие отношения с Владимиром Путиным. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал международный эксперт Александр Хара.