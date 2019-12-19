Появилась первая реакция Трампа на голосование за импичмент

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наблюдал за трансляцией процедуры импичмента, которая происходила в Палате представителей Конгресса, в телевизионной трансляции на митинге своих сторонников в Мичигане.

Автор: ТСН Схема процесса импичмента президентов в США

Голосованию в парламенте предшествовали многочасовые дебаты. По их итогам конгрессмены утвердили обе статьи обвинения в адрес Трампа. После этого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси остановила заседания.

Одновременно с этим президент, которому выразили недоверие, заявил на митинге, что это был первый импичмент в истории страны при отсутствии состава преступления.

Президент заявил, что не боится, и пообещал победить на выборах-2020.

Трамп, как и многие его сторонники-республиканцы среди конгрессменов на дебатах, говорил об экономических успехах своего руководства страной и зависть к ним демократов, которые боятся потерпеть поражение на выборах в следующем году. Он заявил, что процесс отстранения президента политизирован, а следовательно не будет иметь поддержки американцев и не завершится успехом.

"Я спокоен", - заверил хозяин Белого дома и отметил собственной невиновности в предъявленных к нему претензиях.

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В то же время президент очень жестко отозвался об оппонентах, которые поддержали процедуру импичмента своими голосами.

"Сумасшедшая Нэнси Пелоси и демократы заклеймили себя вечным позором. Это бесстыдство. Демократы не верят, что у вас есть право выбирать своего собственного президента", - заявил Трамп участникам митинга в свою поддержку. - "После трех лет зловещей охоты на ведьм, мистификаций, афер, сегодня вечером демократы пытаются аннулировать голоса десятков миллионов патриотических американцев", - подчеркнул он.

Палата представителей Конгресса США утвердила импичмент президенту Дональду Трампу. Обе статьи обвинения поддержала парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против Дебаты по вопросу продолжались около 11 часов. Демократы пытались принять первую статью обвинения о превышении полномочий простой видимой большинством присутствующих в зале, но республиканцы настояли на поименном голосовании.