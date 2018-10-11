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четверг, 11 октября 2018 03:45

Трамп и Путин встретятся в Хельсинки

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Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
Трамп и Путин могут встретиться. Фото: ТСН

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в Хельсинки весной 2019 года.

"Видимо, неожиданно все пошло в лучшем направлении", - заявил президент Финляндии Саули Нийнисте. Таким образом он отказался комментировать перспективы встречи, зато подтвердил, что интерес Соединенных Штатов к такой возможности увеличился, сообщает Reuters.

Чиновники начали согласовывать возможные даты встречи.

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Прошлый раз президенты встретились в Хельсинки 16 июля и говорили тет-а-тет более часа.

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