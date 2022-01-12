"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев

Миссия ОДКБ в Казахстане успешно выполнила задание и с 13 января начнется вывод иностранных войск. Он продлится 10 дней. Об этом заявил президент Касим-Жомарт Токаев. Власть с помощью иностранных интервентов, главным образом россиян, подавила народное восстание и погромы с мародерством. Официально говорят о 164 жертвах и около 10 тыс. задержанных. Участников акций режим называет террористами, хотя среди задержанных и избитых силовиками оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана, а среди жертв – дети. Токаев обещает, что самые богатые казахи, преимущественно родственники первого президента Нурсултана Назарбаева, будут платить специальные взносы в "Фонд народа", а социальные проблемы он решит в ближайшее время. О будущем Казахстана Gazeta.ua поговорила с оппозиционным казахским политиком Ермеком Наримбаевым.

Автор: Фото со страницы Ермека Наримбаева в Facebook Ермек Наримбаев – казахский политик, эмигрант. Из-за репрессий отсидел 15 тюремных приговоров. В тюрьме ослеп на левый глаз, но смог восстановить зрение благодаря операции. Провел четыре голодовки. Самая длинная - 104 дня. Социалист-демократ, атеист. Поддерживал украинский Майдан. Активно выступал против военной агрессии России против Украины, указывая, что то же Кремль готовит для Северного Казахстана. В 2016 году сбежал из тюрьмы в Алматы, нелегально пересек границу с Кыргызстаном и прилетел в Украину. Живёт в Киеве, имеет статус политического беженца.

Как воспринимаете ввод войск ОДКБ в Казахстан?

Это оккупация страны Россией и угроза для Северного Казахстана, который Москва может аннексировать.

Миссия ОДКБ вроде бы завершилась и войска должны вести до 23 января, но россияне могут остаться под другим поводом. Например, будет военная база

Это вмешательство в нашу внутреннюю и внешнюю политику, в кадровые дела. Миссия ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. Входят Белорусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Росия і Таджикистан. – Gazeta.ua) вроде бы завершилась и войска должны вести до 23 января, но россияне могут остаться под другим поводом. К примеру, будет военная база. Это основная опасность. Не думаю, что Кремль просто так уйдет. Автор: Reuters Военные на улицах Алматы

Почему Токаев пошел на приглашения российских интервентов?

К моменту ввода войск он практически потерял власть. Народ захватил большинство регионов, начиная с Западного Казахстана, где началось восстание. Токаев потерял контроль над восемью регионами, которые по суммарной площади больше территории Турции, Украины и Беларуси вместе взятых. Он сильно испугался и позвал россиян. Ему удалось нанести удар по мирным акциям, утопить их в крови автоматными очередями. Мирных участников назвал террористами. Однако никакого оружия у этих "террористов" не нашли. Состоялась "пиночетовская стабилизация" (Августо Пиночет – чилийский генерал и диктатор, совершивший переворот и руководивший хунтой в 1973-1990 годах, в результате репрессий погибли 3,1 тыс. чилийцев и 80 тыс. пострадали. – Gazeta.ua). О реформах больше не говорят. Требования участников отошли на второй план. Страна снова опустилась в средневековье без перспектив для демократии и свободных выборов. Автор: Reuters Военные на улицах Алматы

Токаев призвал войска ОДКБ, потому что казахские силовики и армия отказались стрелять в казахов?

Именно так. В то же время никто из власти на разных уровнях не пробовал встретиться и поговорить с мирными людьми. Команда Токаева не пыталась о чем-либо договариваться. Они этого не умеют.

Токаев боялся потерять власть. Когда представился случай, начал расстреливать людей

Возникла ситуация, когда, с одной стороны, Токаев боялся потерять власть. С другой, не хотел идти на диалог. Когда появилась возможность, он начал расстреливать людей. Сделал примерно то же, что покойный узбекский диктатор Ислам Каримов в Ферганской долине, когда погасил протесты кровью (13-14 мая 2005 после захвата местной администрации узбекские силовики расстреляли акцию протеста в городе Андижан в Ферганской долине, официально погибли 187 человек, а неофициально до 1,5 тыс. – Gazeta.ua).

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Официальная цифра – 164 жертвы. Сколько по вашим данным?

С учетом того, что морги закрыты, что никто из общественности или даже родственников не может зайти туда, что не все тела даже везут в морги, что тела странным образом исчезают, что в отделения полиции не пускают и не выпускают никого, что в стране 10 тысяч задержанных без всяких оснований, то вполне возможно, что жертв гораздо больше. Вероятно, часть погибших не регистрируют или записывают другие причины смерти. Есть обоснованное подозрение, что речь идет примерно о 300 погибших. Автор: Reuters Лампадки и цветы по жертвам протестов у казахского посольства в Москве

Какие сейчас настроения среди казахов?

Царит страх, испуг, непонимание ситуации. В течение многих дней не было интернета или был с перебоями. Например, была показательна история, когда известный в Казахстане преподаватель рассказал, что 8 января узнал новости в своем городе, которые произошли 6 января. Ситуация характерна для всей страны. Запоздавшая информация и ее нехватка влекут за собой растерянность и страх. Власти не смогли защитить города от мародеров и погромов. Это придало людям неуверенности. Когда происходило силовое подавление восстания, некоторые радовались, что наконец-то хоть как-то остановят мародерство. Но в этом виноваты не участники, а бесконтрольность ситуации и бездействие полиции. Поэтому такие смешанные ощущения. Подобное отношение казахов к вводу войск ОДКБ. У нас есть "ватники", которые приветствуют этот шаг. С другой стороны, многие напуганы таким решением. Команда Токаева пытается объяснить, что обеспечит в ближайшее время вывод иностранных войск. Но не все верят. Хотят убедиться в этом своими глазами. Я тоже думаю, что Путин просто так не выведет войска. Автор: Reuters Сгорела городская администрация Алматы

Кем были те, кто совершал погромы и мародерство?

Трудно сказать. Это был довольно резкий стихийный бунт. В каждой стране есть часть тех, кто готов к таким действиям. Схожие стихийные беспорядки в мире похожи на неконтролируемый взрыв. Куда полетят осколки нельзя предугадать.

У нас никогда не было справедливых судов, честных выборов, независимых СМИ. Живем в средневековье, под давлением чиновников и полиции, судят по пустякам. Имеющий власть – царь и бог

В течение длительного времени скопился негатив, требования людей не слышали или игнорировали. Так продолжалось годами. Не было перспектив выхода из тупика, надежд на справедливые суды, честные выборы, независимые СМИ. У нас этого никогда не было. Живем в средневековье, когда люди живут под давлением чиновников и полиции, их запугивают, судят за мелочи. Кто имеет минимальную власть - царь и бог. Приведу пример. Меня 15 раз судили. Это сложно представить в большинстве стран, где обычного гражданина просто так не судят столько раз. У меня 11 административных тюремных приговоров и четыре уголовных срока – четыре года, четыре месяца, три года и пять лет. Раз судили за то, что вышел из подъезда дома со щенком на поводке, но без намордника. По законам Казахстана намордник не нужно надевать на щенка, но полицию это не волновало. Таких дел много. Еще были предупредительные аресты. Однажды приехал верховный комиссар ООН. Хотел встретиться со мной и коллегами-оппозиционерами. Чтобы я не попал на встречу, меня арестовали без оформления протоколов. Отвезли в отделение, посадили в кабинет начальника, забрали телефон и не выпускали, пока представитель ООН был в городе. Автор: Reuters Сгорела городская администрация Алматы

Почему произошел народный взрыв и столь стремительное развитие событий?

Во-первых, все происходило стихийно, в стране нет партий, оппозиции. Во-вторых, казахи активно используют мессенджеры, через которые общаются, и соцсети, через которые узнают новости. Они так координируются, часто слушают меня и других оппозиционных политиков из-за рубежа, кому доверяют. Не верят государственной пропаганде. В-третьих, годами накапливалось оскорбление из-за коррупции, отсутствия права выбора, социального расслоения, когда некоторые сверхбогатые, а остальные сводят концы с концами. Когда возникла возможность выразить протест, произошел взрыв.

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Что сейчас будет с режимом Токаева и какие изменения ждут Казахстан?

Будет жизнь в условиях оккупации. Ввод войск ОДКБ официально называется "ввод ограниченного контингента". Его направила Москва "в дружественный Казахстан по приглашению легитимного президента". Та же формулировка была в 1979-м во время ввода войск СССР в Афганистан.

Токаев – марионетка Путина. Ему будут навязывать выгодные для Кремля решения во внутренней и внешней политике.

Токаев как марионетка Путина будет пытаться проводить свою политику, но ему будут навязывать выгодные и нужные Кремлю решения во внутренней и внешней политике. Это вопросы языка, Северного Казахстана, сотрудничества с Турцией и Китаем.

Революция окончательно подавлена или может взорваться снова?

На время придушили, задавили, растоптали. Но бомба может снова взорваться, потому что ситуация не решена, и вряд ли разрешится. Проблемы и противоречия остаются. Если власть будет дальше отказываться от диалога, это неизбежно приведет к новому общественному взрыву. Вопрос только когда. Я бы хотел, чтобы диалог был похож на то, что в 1989 году было в Польше между Лехом Валенсой и коммунистической властью, которая подчинялась Москве. Этот протест должен побудить власти пересмотреть отношение и сесть за стол переговоров. Новые акции практически неизбежны, если наболевшие вопросы не решат. Это впервые у нас акции проходили не несколько часов, а длились около недели. В 2016 году у нас были митинги, которые длились несколько часов. Вечером были протесты, потом люди расходились по домам, и все. Впервые в нашей современной истории в течение недели люди спали на улице, сменяли друг друга, разжигали костры, чтобы греться, держались. Перспективы таковы, что люди будут сейчас собирать данные о погибших и раненых, помогать попавшим за решетку, пробовать их вытащить на свободу, слать передачи, ждать, пока выйдут задержанные на 15 суток. Формируется круг закаленных протестующих. В этих условиях сейчас будет определенная пауза, после чего снова зазвучат требования. Многое зависит от действий власти, насколько она услышит их. Похоже, что Токаев отказался от политических реформ, отсрочил их реализацию на сентябрь. Это значит, скорее всего, хочет полностью задушить демократическое движение, а осенью успешно забудет о политических реформах. Проведет декоративные изменения, которые оставят старые проблемы – отсутствие демократии, выборов, присяжных, суда.

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Кто управляет Казахстаном – Токаев или Назарбаев?

Никакого раздвоения или споров между ними нет. Назарбаев действительно несколько отошел от дел, но замены кланов или войны между ними нет. Это иллюзия. Комитет национальной безопасности продолжает возглавлять племянник Назарбаева и его люди – министр обороны и министр внутренних дел. То есть руководят силовыми структурами ставленники Назарбаева. А главное, что осталась та же система власти. Режим не изменился.