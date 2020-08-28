Тест на коронавирус можно сделать за $5

Тест BinaxNOW / "Голос Америки"

Лаборатория Abbott Labs получила одобрение регулирующих органов США на выпуск новых быстрых тестов, обнаруживающих коронавирус через 15 мин. Цена - $5.

Этот антигенный тест меняет правила игры в борьбе против пандемии, - заявил чиновник из Департамента здоровья и социальных служб США Бретт Джироир. Об этом пишет CNN.

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Тест BinaxNOW величиной с кредитную карточку. Идет в комплекте с приложением к смартфонам. Если у человека отрицательный результат, в приложении будет указана дата, когда провели тестирование. С каждым новым дата будет обновляться тоже.

В тесте используют назальный мазок. Компания Abbott заявляет, что планирует наладить выпуск 50 млн тестов в месяц до октября. BinaxNOW - четвертые быстрые тесты, которые согласовали регулирующие органы США.

Антигенные тесты, которые отыщут фрагменты вируса в организме, не так надежны, как традиционные полимеразной цепной реакции, отыскивающие генетический материал вируса. Однако они значительно быстрее и дешевле.