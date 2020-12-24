Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

Беназир Бхутто во время кампании накануне убийства / Getty Images

27 декабря 2007-го в городе Равалпинди убили Беназир Бхутто - бывшего премьера Пакистана и первую демократически избранную женщину-лидера мусульманской страны. Ей было 54 года. Для многих сторонников Бхутто она была надеждой на демократическую власть в стране, расшатанной коррупцией и исламским экстремизмом.

Бхутто родился в 1953 году в богатой семье землевладельцев. Выросла в мире политической элиты Пакистана. Получила ученые степени в Гарварде и Оксфорде. Ее отец, Зульфикар али Бхутто, основал популистскую Народную партию Пакистана, НПП, в 1967-м. Затем занимал пост президента и премьера в 1971-1977 годах. Его сбросил в результате бескровного военного переворота генерал Зия-уль-Хак.

Свержение отца и дальнейшая его казнь в 1979-м привлекли молодую Бхутто в пакистанскую политику. Она и мать Нусрат, которую она сменила в 1982 году на посту председателя партии, провели несколько лет в тюрьме, однако в стране начались протесты против ареста.

В августе 1988-го генерал Зия-уль-Хака погиб в авиакатастрофе. Три месяца спустя Бхутто победила на выборах и сформировала правительство, став первой женщиной-премьером в мусульманской стране. В 35 лет она была также самым молодым человеком, возглавляющим мусульманскую страну в современной истории.

Ее отставка с поста главы правительства произошла в 1990-м - после менее половины срока в должности. Но ее переизбрали на пост главы правительства в 1993 году. Она его занимала до 1996-го. Оба раза шла с должности из-за конфликтов с президентами - Гулам Исхаком Ханом в 1990-м и Фаруком Легара в 1996-м. Критики обвиняли ее в коррупции и некомпетентности.

После второй отставки Бхутто, ее мужа Асифа али Зардари обвинили в получении многомиллионных откатов и отмывании денег через швейцарские банки. Зардари провел 8 лет в тюрьме, а Бхутто жила в изгнании в Лондоне и Дубаи с тремя детьми.

В 2007-м под давлением сторонников Бхутто в США президент Первез Мушарраф объявил амнистию Бхутто, Зардари и другим пакистанским политикам, которых ранее обвинялись в коррупции. 18 октября того же года, несмотря на ряд угроз со стороны исламских экстремистов, Бхутто вернулся в Пакистан, чтобы участвовать в выборах 2008-го.

В день приезда, 27 декабря, когда Бхутто махала толпе на митинге НПП в Равалпинди, боевик открыл огонь по ее пуленепробиваемой машине. Затем рядом с автомобилем взорвалась бомба. В результате погибли более 20 человек и были ранены более 100 человек, включая Бхутто. Той же ночью ее объявили мертвой и похоронили на следующий день в родном городе, рядом с могилой отца.

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Точная причина смерти неизвестна. Дальнейшее расследование британского Скотланд-Ярда обнаружило, что Бхутто умерла от черепно-мозговых травм из-за взрыва. В ее партии утверждали, что умерла от огнестрельных ран.

Смерть Бхутто вызвала массовые акции протеста и беспорядки в Пакистане, которые привели к жестоким репрессиям со стороны полиции. Политическая нестабильность и деятельность исламских экстремистов вызвала страх в мире, ведь у Пакистана есть ядерное оружие.

Преемником Бхутто стал ее муж Зардари, который возглавил партию после убийства жены. Он был избран президентом Пакистана в сентябре 2008-го.

В течение месяца после убийства Бхутто ЦРУ и пакистанские официальные лица назвали пакистанского боевика Байтулла Мехсуд, связанного с "Аль-Каидой", организатором убийства. Мехсуд, отрицал обвинения, но был убит в результате атаки американского беспилотника в августе 2009-го.