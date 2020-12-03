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суббота, 05 декабря 2020 08:00

"Сухой закон" продержался 13 лет

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&quot;Сухой закон&quot; продержался 13 лет
Спиртное выливают в канализацию во время действия "Сухого закона" / Wikipedia

5 декабря 1933-го в США ратифицировали 21-ю поправку к конституции, которая отменила 18-ю поправку, и закончила эпоху запрета на алкоголь.

Движение за запрет алкоголя в США начался в начале XIX в., когда американцы, обеспокоенные неблагоприятными последствиями спиртного, стали формировать общины сдержанности. К концу XIX в. эти группы превратились в мощную политическую силу, которая проводила кампании на государственном уровне и призвала воздерживаться от употребления спиртных напитков.

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Несколько штатов запретили производство или продаж алкоголя. В декабре 1917-го Конгресс принял 18-ю поправку к Конституции, которая запретила производство, продажу или перевозку спиртных напитков для приготовления алкоголя, и разослал ее штатам на ратификацию. 16 января 1919-го 18-ю поправку ратифицировали. Запрет вступил в силу 17 января 1920-го.

Между тем, Конгресс принял Закон Вольстеда от 28 октября 1919-го. Он предусматривал создание специального подразделения по соблюдению этого запрета при министерстве финансов. За первые полгода подразделение уничтожило тысячи незаконных клубов, где гнали и продавали спиртное, а также тонны алкоголя.

Однако правоохранители сделали больше, чем замедлили пьянство - в США начала процветать организованная преступность. Крупные производители спиртного, и такие гангстеры как Аль Капоне создали преступные империи, на которых зарабатывали, а центральная власть и власть штатов потеряла миллиарды долларов налоговых поступлений.

В большинстве городских районов пили алкоголь в подпольных барах. Запрет, который не смог полностью преодолеть алкоголизм среди американцев и стоил миллиарды долларов убытков государству, быстро потерял поддержку населения к началу 1930-х. В 1933-м штаты и центральная власть приняли и ратифицировали 21-ю поправку к конституции, которая закончила "Сухой закон".

После отмены 18-й поправки некоторые штаты продолжили определенный запрет. Штат Миссисипи стал последним, который полностью снял все ограничения в 1966-м.

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Дата
05
декабря

"Сухой закон" продержался 13 лет

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