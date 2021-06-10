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четверг, 10 июня 2021 20:33

Суд вынес приговор за пощечину Макрону

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Суд вынес приговор за пощечину Макрону
Вынесли приговор злоумышленнику, который дал пощечину французскому лидеру Макрона. Фото: Reuters

Во Франции суд вынес приговор мужчине, который ударил президента страны Эммануэля Макрона по лицу.

Злоумышленника приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание мужчина отправится немедленно.

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На допросе 28-летний Дамьен Тарель заявил, что его действия были спонтанными. Француз сказал, что удивился, когда увидел главу государства очень близко.

"Когда мы ждали в машине, мы планировали сделать несколько знаковое. За несколько дней до этого мы рассматривали возможность бросить яйцо или торт с кремом", - заявил мужчина.

Французский президент Эммануэль Макрон получил пощечину время своей поездки по стране. Инцидент произошел в департаменте Дром. Там Макрона планировал обсудить недостаток работников с представителями ресторанного бизнеса.

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