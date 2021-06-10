Суд вынес приговор за пощечину Макрону

Во Франции суд вынес приговор мужчине, который ударил президента страны Эммануэля Макрона по лицу.
Злоумышленника приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.
Отбывать наказание мужчина отправится немедленно.
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На допросе 28-летний Дамьен Тарель заявил, что его действия были спонтанными. Француз сказал, что удивился, когда увидел главу государства очень близко.
"Когда мы ждали в машине, мы планировали сделать несколько знаковое. За несколько дней до этого мы рассматривали возможность бросить яйцо или торт с кремом", - заявил мужчина.
Французский президент Эммануэль Макрон получил пощечину время своей поездки по стране. Инцидент произошел в департаменте Дром. Там Макрона планировал обсудить недостаток работников с представителями ресторанного бизнеса.
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