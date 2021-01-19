Суд лишил белорусское издание TUT.BY статуса СМИ

Белорусское издание TUT.BY окончательно лишили статуса СМИ. Экономический суд Минска рассмотрел сегодня апелляцию ООО "ТУТ БАЙ Медиа", однако не нашел оснований для отмены постановления.

Об этом сообщает TUT.BY.

"С 19 января 2021 года решение официально вступает в силу. TUT.BY лишается статуса СМИ", - написали в издании.

Согласно белорусскому законодательству, лишение издания статуса СМИ возможно после 2 письменных предупреждений в течение года. За прошлый год портал получил сразу 4 таких предупреждения.

Интернет-ресурс продолжит работу без статуса СМИ.

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В конце сентября Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY, из-за чего портал мог лишиться статуса СМИ. Основанием стали вынесенные предупреждения Мининформа.

Сетевое издание TUT.BY зарегистрирован в январе 2019 года. С момента основания 2000-го портал работал без статуса СМИ. Экономический суд Минска лишил 3 декабря портал TUT.BY статуса СМИ, но ресурс подал апелляцию.