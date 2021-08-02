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понедельник, 02 августа 2021 14:27

Строитель частично снес дом работодателя, который должен ему почти $6 млн

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Строитель частично снес дом работодателя, который должен ему почти $6 млн
Разъяренный строитель разрушал дом экскаватором, потому что владелец задолжал ему почти $6 млн /Black Forest TV

Строитель в Германии разрушил многоквартирный дом своим экскаватором, потому что владелец был должен ему $5,85 млн.

Подрядчик въехал на своей машине в трехэтажный дом после гневной ссоры с застройщиком. Его экскаватор снес балконы в здании. Происшествие произошло в среду, 28 июля, в городе Блумберг. Об этом пишет Mirror.

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Территорию вокруг дома оцепила полиция из-за опасений, что тяжелая техника могла повредить газовые баллоны здания. Строитель скрылся с места происшествия на машине после того, как частично разрушил дом. Но позднее он сдался полиции.

Внутри здания никого не было, а также нет сообщений о жертвах. Дом оставлен в состоянии частичного сноса. По оценкам полиции, ремонт будет стоить около $591 тыс.

Очевидцы рассказали, что разрушение прекратилось из-за того, что у экскаватора сломался гидравлический шланг.

26 февраля в поселке Чаплинка Днепропетровской области легковушка Nissan снесла стену частного дома. В результате аварии пострадали двое взрослых и двое детей, которые были в авто, и хозяйка дома.

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