Легковушка развалила стену дома. 5 пострадавших, среди них - дети

26 февраля в 7:48 в поселке Чаплинка Петриковского района Днепропетровской области легковушка Nissan Tiida снесла стену частного дома на ул. Журавлинной.

В результате аварии пострадали 2 взрослых и 2 детей, которые были в авто. И хозяйка дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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"Водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дом. На момент ДТП в салоне автомобиля находилось четыре человека - 36-летний мужчина, 35-летняя женщина и два ребенка 8 и 5 лет. Также, в результате происшествия пострадала 32-летняя владелица домовладения, которая как раз в это время находилась внутри летней кухни", - рассказали спасатели.

Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

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