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Стрелку из Перми ампутировали ногу

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Стрелку из Перми ампутировали ногу
Стрелка смертельно ранили при задержании. Фото: РБК

В России студенту Тимуру Бекмансурову, который совершил нападение на вуз в Перми, врачи ампутировали левую ногу в ходе операции.

Мужчину перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Корреспондент.

В сознание Бекмансуров так и не приходил, он подключен к аппарату ИВЛ. Медики оценивают состояние стрелка как тяжелое, но стабильное.

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"Единственный фактор, который ему грозит, - возможен отказ почек через множественные тяжелые травмы. Бекмансурову колят максимальную дозу симпатомиметиков (препаратов, стимулирующих центральную нервную систему), за счет чего давление держится в районе 115 на 80", - говорят врачи.

20 сентября 2021-го года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей из турецкого ружья Huglu 12, которое легально приобрел в мае.

В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение.

Администрация вуза сообщала, что стрелка смертельно ранили при задержании, которому он сопротивлялся. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края. Позже сообщение исчезло с сайта университета. Как оказалось, Бекмансуров жив, он в реанимации.

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