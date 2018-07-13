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"Страшнее всего было возвращаться к самолету" - влюбленная пара встретилась после 32 лет переписки
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45-летняя Стефани Крамер из американского штата Иллинойс и 47-летний Петтер Грёльлиен из Норвегии были друзьями по переписке 32 года. Пара встретилась в марте этого года и мгновенно влюбилась. Теперь Петтер планирует посетить Стефани.

Между влюбленными 6,5 тыс. км. Каждые три недели пара отправляла друг другу письма. Делились школьными секретами и проблемами с родителями, вспоминают. Продолжали писать друг другу, когда завели семьи и развелись. Все это время видели друг друга только на фото и видео, рассказывает Daily Mail.

Стефани было 13 лет, когда она познакомилась с 15-летним Петтером. Ни на что, кроме дружбы, не рассчитывала, говорит. Искала друзей по переписке. С Петтером общался друг Стефани, а она - с друзьями Петтера. Затем обратила внимание и на него.

Когда им было 25 и 27 лет, Петтер предложил Стефани выйти за него вместо ее тогдашнего парня. Больше никаких намеков на отношения не было, вспоминает пара. О флирте речь никогда не шла, пока они оба не развелись восемь месяцев назад.

Стефани и Петтер встретились после 32 лет переписки
Стефани и Петтер встретились после 32 лет переписки
Стефани и Петтер встретились после 32 лет переписки
Стефани и Петтер встретились после 32 лет переписки
Стефани начала переписываться с Петтером в юношеском возрасте

"Было смешно, когда я позвонила и сказала ему, что выхожу замуж через пару недель. Позже он позвонил мне и сказал, чтобы я выходила замуж за него. Тогда мы переписывались уже 12 лет. Я часто думала, что бы произошло, если бы я согласилась. И как изменилась бы наше жизнь ", - вспоминает женщина.

Когда встретились впервые в родном городе Петтера, то чувствовали будто пробыли вместе 100 лет, говорят.

"Меня поражает, что этот удивительный мужчина был прямо передо мной всю мою жизнь. Мы так много доверяли друг другу и всегда могли сказать друг другу то, что не решились бы никому другому", - говорит Стефани. Она имеет сына от предыдущего брака.

"Самым большим моим страхом было возвращаться к самолету. Половина моего сердца осталась там, но что случилось, то случилось. Когда я сказала об этом Петтеру, он ответил: "У тебя ли не половина сердца. У тебя есть половина моего ", - добавляет она.

"У нас обоих было много бабочек в животе перед этим. Но когда я увидел, как она выходит из поезда, они все улетели. Мы сказали друг другу "привет" и долго крепко обнимались. После стольких лет это напоминало восстановления единства. Это было наиболее естественное, хорошее чувство ", - говорит Петтер.

"За исключением того, что я не виделась с сыном, две недели с Петтером были лучшими в моей жизни. Они были похожи на сказку. Мы общались и смеялись, пока не ложились спать. Никак не могли наговориться. Трудно было покинуть его. Я расплакалась ", - делится эмоциями Стефани.

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Петтер планирует посетить женщину летом, познакомиться с ее сыном. Сейчас собирают деньги Стефани на лечение. Обе семьи познакомились и подружились, говорят. Петтер считает, что их роман вернет популярность традиционным формам общения. Переписка через обычную почту способствовало установлению доверия.

"Благодаря тому, что писали друг другу старым способом, на бумаге и бросали конверт в почтовый ящик, мы установили хороший уровень доверия друг к другу. У нас была просто лучший связь, которая продлился до нашей встречи с глазу на глаз" , - говорит Петтер.

Советник по вопросам культурной дипломатии посла Дании в Украине Сергей Матюшенко 6 лет работал почтальоном на почте в Копенгагене.

"В 2009 году переехал в Копенгаген, чтобы учиться на факультете гуманитарных наук. Стипендию не получал, поэтому начал искать работу. Брался за все, что случалось — убирал, носил мебель. Но больше всего хотелось устроиться на почту. Прежде всего потому, что почтальоны ежедневно общаются с разными людьми. Для иммигранта любой страны эта работа - лучший способ познакомиться с обществом, выучить язык и стать своим", - рассказывает Сергей Матюшенко.

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