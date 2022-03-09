Страны Балтии начали отсоединение от электросети России

На преждевременное отсоединение понадобится дополнительное финансирование. Фото: pixabay.com

Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об отсоединении от российской сети электроснабжения с последующей синхронизацией стран Балтии с сетью Европы до 2025 года.

Об этом 8 марта заявила парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксоне, сообщает Delfi.

"Существует договоренность с Эстонией и Литвой о том, чтобы не тянуть с проектом синхронизации до 2025 года. Это можно сделать и раньше. Министр экономики Латвии Янис Витенбергс обратился за поддержкой к Европе, чтобы реализовать эти решения быстрее", - сказала она.

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Отсоединение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, которая соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией планировали на 2025 год. На преждевременное отсоединение понадобится дополнительное финансирование, но такой шаг уже сейчас обеспечит большую безопасность электроснабжения, добавила Индриксоне.

Латвия, Литва и Эстония вместе с РФ и Беларусью до сих пор работали в постсоветской системе БРЭЛЛ, где которой частота централизованно регулируется из России. Подключение к континентальным европейским сетям позволит энергосистемам стран Балтии работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими странами Европы. 28 февраля Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС.