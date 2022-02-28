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понедельник, 28 февраля 2022 23:34

Украину экстренно присоединят к энергосистемам ЕС

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Украину экстренно присоединят к энергосистемам ЕС
Украину присоединят к энергосистемам ЕС. Фото: Украинская правда

Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС.

Этот процесс займет несколько недель, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон, цитирует "Интерфакс-Украина".

"Наш общий с украинской стороной долгосрочный приоритет – это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской", – пояснила она.

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"Я говорила с Германом Галущенко (министр энергетики Украины) и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут снова присоединяться к российской энергетической системе. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов", - рассказала еврокомиссар.

Техническая готовность Украины к этому шагу высока и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины к исключительным условиям.

"Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически это возможно. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель", - добавила она.

Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии. Подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к сети российских оккупантов.

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