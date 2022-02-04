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пятница, 04 февраля 2022 08:11

#StopPutinNOW: в Латвии состоялась акция протеста против войны в Украине
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В латвийской Риге активисты вышли к посольству РФ на пикет в рамках всемирной акции #StopPutinNOW.

Пикет против агрессивной политики России и военной эскалации вблизи границ Украины инициировала организация Ukrainas atbalsta biedriba, передает "Укринформ".

"Сейчас, когда Россия искусственно создает большую напряженность вокруг Украины, важно, чтобы общественность во всех странах мира решительно заявляла протест действиям Кремля. 3 февраля пикет #StopPutinNOW также проходил в Риме. В других странах - в другие дни. Искренняя благодарность представителям разных политических сил Латвии из властной коалиции, которые к нам присоединились", - сказала руководитель латвийского общества поддержки Украины Татьяна Лазда.

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Фото: Ukrainas atbalsta biedriba

Пикетирование, в котором приняли участие 20 активистов длилось около часа под украинскими, крымскотатарскими и латвийскими флагами.

В Германии устроили акцию протеста против войны в Украине и призвали немецкое правительство к сдерживанию агрессии РФ. Демонстрация "Война не имеет границ" состоялась в Берлине у Бранденбургских ворот.

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