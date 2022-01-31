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Спецтема: Враг возле украинской границы

Путин не остановится на Украине в случае вторжения – посол

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Путин не остановится на Украине в случае вторжения – посол
Отношения между Украиной и США сейчас находятся на самом высоком уровне. Фото: facebook.com/oksana.markarova

В случае полномасштабного вторжения президент России Владимир Путин "не остановится на Украине".

Настоящая цель РФ-атаковать европейскую демократию, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает СВС News.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина заключается в том, что мы выбрали демократию, у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению. Так что это в интересах Европы и демократического мира помочь нам защитить себя и показать, что международное верховенство права все еще работает", - сказала она.

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Маркарова также опровергла информацию о напряженности между США и Украиной. Отношения между государствами сейчас находятся на самом высоком уровне за все 30 лет независимости.

"Никаких противоречий нет. У нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала посол.

Франция планирует отправить несколько сотен солдат в Румынию в рамках возможного развертывания на восточном фланге НАТО. Причиной являются опасения нового российского вторжения в Украину. Вопрос отправки войск обсудили в четверг в Румынии.

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