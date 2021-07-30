США уволят сотрудников посольств в России по требованию Путина

Российское правительство запретило США удерживать или нанимать сотрудников из России. Фото: Reuters

США уволят 182 сотрудников американской дипмиссии в России.

"Начиная с августа российское правительство запрещает США удерживать или нанимать сотрудников из России или третьих стран, за исключением охраны. Мы расстроены, что это заставит нас уволить 182 местных сотрудников, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге

Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Речь идет о сотрудниках в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гражданам России перестанут выдавать американские визы

Блинкен поблагодарил людей за работу и объяснил, что эти увольнения - это прямой результат решений российских властей.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных стран (США и Чехии) иностранцев. Посольство Соединенных Штатов после 1 августа не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. Это связано с требованием России не нанимать персонал из третьих стран.