США продолжает перебрасывать своих десантников в Польшу

В аэропорту Жешув-Ясенко приземлились борта с американскими десантниками. Фото: dailylviv.com

В Польшу прибыли еще минимум четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с десантниками США.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польшу прибыл второй самолет с американскими военными

Самолеты вылетели из базы Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) и приземлились в аэропорту польского города Жешув. Он расположен в 90 км от границы с Украиной.

Там будут размещены в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82 воздушно-десантной дивизии.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенко приземлились три борта с американскими десантниками. Еще один транспортник C-17A Globemaster III прибыл с грузом с авиабазы ​​под городом Дувр (Делавер). По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США.