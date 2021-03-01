США привлекут Саудовскую Аравию к ответственности за убийство Хашогги

При этом Псаки отметила, что в случае расширения списка санкций против Саудовской Аравии лидер страны к него не попадет. Фото: EPA / UPG

Руководство Соединенных Штатов намерено привлечь к ответственности власти Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN. По ее словам, администрация американского президента Джо Байдена с первого дня работы давала ясно понять, что королевство необходимо наказать в связи со случившимся.

При этом Псаки отметила, что в случае расширения списка санкций против Саудовской Аравии лидер страны в него не попадет.

"Администрации (США - ред.) не вводили санкции против лидеров других государств, если мы поддерживаем с ними дипломатические отношения и даже если мы не поддерживаем. <...> Мы считаем, что есть более эффективные методы, чтобы гарантировать, что подобного больше не произойдет. <...> Такова дипломатия", - объяснила пресс-секретарь.

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя разведки Саудовской Аравии, а также силовой структуры этой страны из-за причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.