Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии

Журналист бесследно исчез 2 октября 2018 после посещения посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Фото: EPA / UPG

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя разведки Саудовской Аравии, а также силовой структуры этой страны из-за причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу американского финансового ведомства.

"Те, кто причастен к отвратительному убийству Джамаля Хашогги, должны нести ответственность. Этими действиями Минфин накладывает санкции на Силы быстрого вмешательства Саудовской Аравии и высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии, который принимал непосредственное участие в убийстве Джамала Хашогги. Соединенные Штаты вместе с журналистами и политическими диссидентами в противодействии угрозам насилия и запугивания. Мы будем продолжать защищать свободу слова, которая является основой свободного общества", - сказала министр финансов Джанет Л. Йеллен.

Журналист бесследно исчез 2 октября 2018 после посещения посольства Саудовской Аравии в Стамбуле, впоследствии правительство страны признал, что журналист погиб на территории посольства. Убийство Хашогги вызвало рост напряженности в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.