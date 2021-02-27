Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии

 
Ексклюзивы
1/5
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Просмотров: 594
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 576
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 648
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1872
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 468
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2115
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 3069
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 900
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 3087
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 603
Фото
Все фото
6
8
3
4
11
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
Поезд &quot;Интерсити&quot; врезался в локомотив
Поезд "Интерсити" врезался в локомотив
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 81
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 315
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 342
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 279
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 648
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 99
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 00:20

Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии

  Комментировать
Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии
Журналист бесследно исчез 2 октября 2018 после посещения посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Фото: EPA / UPG

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя разведки Саудовской Аравии, а также силовой структуры этой страны из-за причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу американского финансового ведомства.

"Те, кто причастен к отвратительному убийству Джамаля Хашогги, должны нести ответственность. Этими действиями Минфин накладывает санкции на Силы быстрого вмешательства Саудовской Аравии и высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии, который принимал непосредственное участие в убийстве Джамала Хашогги. Соединенные Штаты вместе с журналистами и политическими диссидентами в противодействии угрозам насилия и запугивания. Мы будем продолжать защищать свободу слова, которая является основой свободного общества", - сказала министр финансов Джанет Л. Йеллен.

Журналист бесследно исчез 2 октября 2018 после посещения посольства Саудовской Аравии в Стамбуле, впоследствии правительство страны признал, что журналист погиб на территории посольства. Убийство Хашогги вызвало рост напряженности в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 32895
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 15048
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 11656
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 9333
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 7047
Мир
ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США
ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США Просмотров: 279
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
6
 Просмотров: 1026
"Крым - это Украина" - Байден поможет противостоять российской агрессии
"Крым - это Украина" - Байден поможет противостоять российской агрессии Просмотров: 387
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
8
 Просмотров: 1071
Продают атмосферный дом с суперзвездой по соседству
Продают атмосферный дом с суперзвездой по соседству Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 579
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть