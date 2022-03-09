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Спецтема: Война России против Украины

США пригрозили Китаю за нарушение санкций против РФ

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США пригрозили Китаю за нарушение санкций против РФ
США могут закрыть любую китайскую компанию, нарушающую запрет на экспорт чипов в Россию. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки пригрозили запретом доступа к необходимым американским технологиям китайским компаниям за нарушение или обход санкций против России.

Администрация президента страны Джо Байдена может прекратить доступ SMIC и других китайских производителей чипов для инструментов и программного обеспечения, производимых в США, заявила министр торговли США Джина Раймондо, пишет New York Times.

"Они имеют собственные интересы не поставлять этот материал в РФ, поэтому делают все не из доброты сердечной", - сказала она.

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США могут "по сути закрыть" любую китайскую компанию, нарушающую запрет на экспорт чипов в Россию или Беларусь, отмечает издание.

До вторжения в Украину Россия покупала большинство чипов в Китае.

А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также ввели санкции против ВТБ и других росбанков.

Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.

ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор из которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.

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