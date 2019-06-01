США отправят в Польшу дополнительные войска

США перекинут в Польшу дополнительно 1000 военных. Фото: Proms

США направят в Польшу дополнительные войска.

Об этом объявят во время визита польского президента Анджея Дуды в Соединенные Штаты, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, в Польшу должны прибыть не менее 1000 солдат. Таким образом численность американских военных в стране увеличится до 5,5 тыс. Такой шаг должен повысить качество американского группировки. В Польше также построят учебный тренировочный центр специально для военных США.

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Польские власти настаивают на увеличении иностранных войск на своей территории из-за угрозы со стороны России. В то же время в РФ заявили, что такое увеличение американского контингента нарушает Основополагающий акт Россия - НАТО.

В Палате представителей Конгресса США появился законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США вне НАТО.