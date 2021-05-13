США отменит санкции против Xiaomi

США исключат Xiaomi из черного списка. Фото: Reuters

Министерство обороны США удалит китайскую корпорацию Xiaomi Corp из правительственного черный список.

О этом в четверг 13 мая сообщила Express Tribune.

Суд рассмотрел праву об отмене администрацией Байдена одного из последних "ударов" Дональда Трампа по Пекину перед составлением президентских полномочий, когда Трамп ограничил американские инвестиции в китайского производителя смартфонов.

В судебной заявлении говорится, что Xiaomi и правительство США согласились решить текущие судебные споры, прекратив короткую и неоднозначную спор между руководством компании и Вашингтоном, которая еще больше ухудшала китайско-американские связи.

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Пресс-секретарь Xiaomi заявила, что компания внимательно следит за последними событиями, не вдаваясь в подробности.

Акции компании в Гонконге поднялись более чем 6%, когда стало известно об этой новости. Хотя и не достигли отметки начала года - цена акций Xiaomi упала примерно на 20% с тех пор, как она попала в черный список в январе во времена администрации Трампа. Тогда госдеп определил корпорацию связанной с китайскими военными и включил ее в список, который ограничит инвестиции США в эту компанию.

В Америке ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi. В расширенный санкционный список администрации президента Дональда Трампа вошла также авиастроительная компания Comac, сообщается на сайте минобороны США.