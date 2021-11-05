США обещают $10 млн за информацию о хакерах DarkSide

Объявление о вознаграждении также опубликовало посольство США в Украине. Фото: Reuters

Правительство Соединенных Штатов Америки пообещало до $10 млн вознаграждения за информацию о группе хакеров DarkSide, создавших одноименную программу.

На сайте Госдепа США отметили, что DarkSide стояла за атакой в мае этого года на крупнейший топливный трубопровод страны Colonial Pipeline.

"Тем, кто поможет установить личность или местонахождение ключевой фигуры или одного из лидеров DarkSide обещают $10 млн. До $5 млн дадут за сведения, которые позволят арестовать или задержать в любой стране одного из хакеров DarkSide", - говорится в сообщении.

Объявление о вознаграждении также опубликовало посольство США в Украине. Информацию о хакерах можно передать по телефону или через сайт Федерального бюро расследований США.

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В Вашингтоне и еще 17 штатах объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабной хакерской атаки на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline 7 мая. Компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тыс. км в ответ на кибератаку. Сеть Colonial Pipeline обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны. В частности, в штат Нью-Йорк и его наибольшие аэропорты. Хакерская группировка DarkSide, которую связывают с Россией, получила после взлома крупнейшего в США топливного трубопровода Colonial Pipeline $90 млн выкупа в биткоинах из 47 кошельков криптовалюты.