В 17 штатах Америки ввели чрезвычайное положение

В кибератаке на самый трубопровод США подозревают Россию. Фото: "Униан"..

В 17 штатах Америки и в Вашингтоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабной хакерской атаки на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline.

Соответствующую декларацию 9 мая приняло Федеральное управление безопасности автомобильных перевозок при Министерстве транспорта США, чтобы обеспечить открытость линий подачи топлива.

Декларация "регулирует чрезвычайные условия, создавая необходимость немедленной транспортировки бензина, дизельного топлива, реактивного топлива и других нефтепродуктов, перерабатываемых, а также обеспечивает необходимую помощь", - говорится в заявлении управления.

После отключения трубопровода Colonial Pipeline топливо начали перевозить транспортом автоцистернами и танкера. Водителям увеличили количество времени, которое они могут проводить за рулем, передает BBC.

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Эксперты отмечают, что это не повлияет на цены на бензин и дизельное топливо, если эксплуатация трубопроводов восстановится в ближайшие дни.

Сеть Colonial Pipeline обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны. В частности, штат Нью-Йорк и его крупнейшие аэропорты.

Компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тыс километров в ответ на кибератаки.

По сообщениям американских СМИ кибератаку осуществила группа DarkSide, которая происходит из России. При этом, по мнению источников телекомпании, входящие в нее хакеры осуществляют атаки в нерусскоязычных странах. В то же время Россия отвергает обвинения со стороны США в кибератаке.

7 мая, Colonial Pipeline, заявила, что стала жертвой кибератаки. Компания временно приостановила все трубопроводы и вививела некоторые системы из сети.