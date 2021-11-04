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четверг, 04 ноября 2021 15:59

Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины
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Киберспециалисты СБУ установили хакеров из группировки Armageddon, которая осуществила свыше 5 тыс. кибератак на госорганы и объекты критической инфраструктуры страны.

Причастными оказались сотрудники федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба СБУ. А также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.

"Armageddon - это специальный проект ФСБ РФ, созданный для борьбы против Украины. Его работу координирует 18-й центр информационной безопасности ФСБ в Москве. Хакеры создавали вредоносное ПО и массово рассылали сообщения якобы от государственных органов. Например, электронное письмо с надписью "отчет". Как только пользователь открывал его, устройство поражал вирус, хакеры получали удаленный доступ к нему и копировали информацию", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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Правоохранители установили имена причастных к кибератакам и перехватили их разговоры. Хакеры также использовали вирусы, которые разрабатывали в ФСБ, и средства анонимизации в интернете.

Пятерым участникам хакерской группы объявили о подозрении в госизмене. Подозреваемым грозит от 11 до 15 лет тюрьмы.

С 2014-го это подразделение пыталось "заразить" свыше 1,5 тыс. правительственных компьютерных систем. Основными целями преступников были:

- контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

- похищение и сбор разведывательных данных, в частности информации с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны, государственные учреждения);

- проведение акций информационно-психологического воздействия;

- блокировка информационных систем.

Продолжаются следственные действия по привлечению сотрудников ФСБ к ответственности по другим статьям Уголовного кодекса о шпионаже, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и создании вредоносных программ.

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Контрразведчики СБУ разоблачили в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ. Координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения ДНР.

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