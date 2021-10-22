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пятница, 22 октября 2021 15:32

Сотрудники госпредприятия продавали в Россию детали к боевым самолетам
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Контрразведка СБУ прекратила вывоз украинских запчастей к боевым истребителям РФ
Фото: ssu.gov.ua
Контрразведка СБУ прекратила вывоз украинских запчастей к боевым истребителям РФ
Контрразведка СБУ прекратила вывоз украинских запчастей к боевым истребителям РФ
Контрразведка СБУ прекратила вывоз украинских запчастей к боевым истребителям РФ
Контрразведка СБУ прекратила вывоз украинских запчастей к боевым истребителям РФ

Сотрудники харьковского оборонного госпредприятия организовали канал сбыта военной продукции в Россию и одну из стран Восточной Азии.

Сообщники нелегально продавали запчасти для двигателей российских боевых самолетов-истребителей МиГ-29, СУ-27, СУ-30, а также для ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой авиации. Военную продукцию злоумышленники похищали в процессе производства", - сказано в сообщении.

Для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу, дельцы вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.

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"Схему нелегального экспорта организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж, дельцы наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии", - говорят в СБУ.

Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили большое количество авиационных запчастей, подготовленных к переправке за границу, черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщении организаторам и участникам преступной схемы о подозрении по нескольким статьям. Устанавливают всех причастных к схеме.

СБУ и контрразведка не допустили утечку за пределы государства новейших разработок оборонно-промышленного комплекса.

Злоумышленники пытались продать представителям азиатской страны секретную проектную документацию. Она касается военного кораблестроения. За секретные документы запросили $2 млн.

Причастными оказались бывшие и действующие работники одного из отечественных оборонных предприятий. СБУ разоблачила злоумышленников во время передачи $250 тыс. за часть документов.

Ранее контрразведчики задокументировали получение нескольких денежных сумм от иностранцев.

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