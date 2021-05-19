Атака на крупнейший трубопровод США: хакеры получили $90 млн в биткоинах

Разработчик DarkSide получил $15,5 млн, а еще около $74,7 млн ушли его аффилированным лицам. Фото: Reuters

Хакерская группировка DarkSide, которую связывают с Россией, получила после взлома крупнейшего в США топливного трубопровода Colonial Pipeline $90 млн выкупа в биткоинах из 47 кошельков криптовалюты.

Эксперты идентифицировали кошелек, который злоумышленники использовали для сбора денег, сообщает NBC News со ссылкой на исследование аналитической компании Elliptic. Разработчик DarkSide получил $15,5 млн, а еще около $74,7 млн поступили в его филиалы. Средний платеж от организаций, вероятно, составил $1,9 млн. Colonial Pipeline заплатила около $ 5 млн.

"Насколько нам известно, этот анализ включает все платежи, произведенные для DarkSide, однако могут быть выявлены и другие транзакции, а эти цифры стоит рассматривать как нижний предел", - заметил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Эксперты в сфере безопасности с Intel 471 заявляют, что DarkSide объявила о самороспуске после потери доступа к своим серверам и опустошения кошельков с криптовалютой. Предполагают, что оставленные после операций $5,3 млн были заморожены правительством США.

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В Вашингтоне и еще 17 штатах объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабной хакерской атаки на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline 7 мая. Компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тыс. км в ответ на кибератаку. Сеть Colonial Pipeline обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны. В частности, штат Нью-Йорк и его крупнейшие аэропорты.