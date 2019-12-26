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четверг, 26 декабря 2019 11:12

США готовит операцию против российской элиты

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США готовит операцию против российской элиты
В США боятся, что Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года. Фото: iz.ru

Киберкомандования США разрабатывает стратегию информационной войны. Ее развернут, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

Один из вариантов, который рассматривает киберкомандования США, будет нацелен на высшее руководство и российскую элиту, вероятно, некоторых олигархов. США готовы будут раскрыть их конфиденциальные личные данные, если вмешательство не прекратится, пишет The Washington Post, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

С большой вероятностью против президента Владимира Путина эту тактику не будут применять поскольку это будет слишком провокационно.

Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. В 2016 году помощники в Совете национальной безопасности в администрации Барака Обамы разработали кибершаги против России, аналогичные тем, которые сейчас рассматривают, но никто не чувствовал к этому аппетита.

Любые операции будут рассматривать другие учреждения, включая Государственный департамент и ЦРУ, и потребуют одобрения министра обороны. По словам официальных лиц, это связано с другими потенциальными усилиями США предотвратить вмешательство, такими как санкции.

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Среди вещей, которые обсуждают американские киберчиновники, - операции, которые разоблачают злонамеренное поведение противников. Соединенные Штаты уже экспериментировали с такими раскрытиями. В 2014 году они опубликовали спутниковые снимки и другую важную информацию, показали, как Москва учила и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за сбивание малайзийского Боинга MH17.

Киберопераций, как правило, недостаточно для изменения поведения противника, но в целом могут быть более эффективными при использовании с другими инструментами.

В минобороны США сокращают количество миссий борьбы с террористами в Западной Африке и сосредотачиваются на противостоянии с Россией и Китаем.

Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа пересмотра глобального развертывания войск... Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам.

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Дата
26
декабря

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