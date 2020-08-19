Справедливое наказание и один рубль: чего требует семья погибшего в ДТП от Ефремова

Семья погибшего в ДТП Захарова требует справедливого наказания для виновника происшествия Ефремова и один рубль. Фото: Газета.ru

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова требует от виновника происшествия Михаила Ефремова оплатить хотя бы "один символический рубль". Пострадавшие подали иск о компенсации морального вреда.

"Компенсация вреда - это лишь юридическая формулировка. Кто может возместить нам мужа, отца и брата, разве есть деньги, которые могут воскресить Сергея?" - говорится в иске.

Виталий Захаров, сын умершего от первого брака, попросил компенсацию в 6,5 млн рублей. А его жена Маргарита Захарова назвала Ефремова убийцей и заявила, что актер заслуживает справедливого наказания. Позже второй сын Валерий выразил желание "максимального наказания, предусмотренного законом".

"Мы простые провинциальные жители Рязани, и возможно, на таких, как мы, держится страна. А грязные кровавые деньги Ефремова нам не нужны и не потребуются никогда", - высказались родственники погибшего Захарова.

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Авария с участием автомобиля Ефремова произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади Москвы. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был курьер компании "Деликатеска" Сергей Захаров. От полученных травм тот скончался в больнице. Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней составляет от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом. По результатам медобследования у Ефремова установили сильную степень опьянения - около 1,05 промилле.