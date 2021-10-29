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пятница, 29 октября 2021 13:02

Советский корабль подорвался на мине
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Фото: gazeta.ua
Линкор "Новороссийск" в Севастополе, начало 1950-х.
Управляемая торпеда SLC, которую в 10-й флотилии называли "поросенок".
Спецназовец подразделения "Гамма" 10-й флотилии. 1943 год
Уго д'Эспозито – ветеран подразделения специального назначения "Гамма" 10-й флотилии.

В ночь на 29 октября 1955 года в бухте Севастополя подорвался советский линкор "Новороссийск". Погибли 829 моряков, ранения получили 139 человек.

"Новороссийск" – линейный корабль Черноморского флота ВМФ СССР. Был построен в Генуе в 1914 году, участвовал в обеих мировых войнах в составе итальянского ВМФ под названием "Джулио Чезаре". Был передан Советскому Союзу в 1949 году в счет репараций.

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28 октября 1955 года линкор находился в Северной бухте Севастополя. В 1:31 под его днищем произошел взрыв, эквивалентный 1-2 тоннам тротила. Взрыв насквозь пробил корпус судна, вырвав у подводной части дыру размером 150 м². Через три часа "Новороссийск" затонул.

Из-за промедления командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Пархоменко эвакуация экипажа и аварийных команд не началась вовремя. Собственно от взрыва погибли 150-200 моряков, остальные утонули или задохнулись внутри затонувшего корабля. Обследовавшие судно водолазы слышали стук изнутри корпуса еще четыре дня.

Характер пробоин свидетельствовал, что взрыв произошел снаружи. Правительственная комиссия определила, что причиной крушения стал взрыв немецких мин, оставшихся в бухте со времен Второй мировой. Однако подобные мины, вытраливаемые до того, были небоеспособными.

Среди возможных причин взрыва одной из наиболее вероятных называлась атака боевых пловцов с управляемой торпедой.

В 1955 году наиболее подготовленными к такой акции были спецподразделения Италии и Британии. Один из ветеранов 10-й флотилии ВМФ фашистской Италии, адмирал Джино Биринделли, отрицал причастность ветеранов к взрыву на "Новороссийске".

Но ветеран спецподразделения боевых пловцов "Гамма" 10-й флотилии Боргезе Уго Эспозито в 2013 году заявил, что "Новороссийск" взорвали именно они.

"Люди Десятой флотилии не хотели, чтобы "Новороссийск" перешел к россиянам и уничтожили его. Они сделали все возможное", - сказал Уго Эспозито.

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10-я флотилия штурмовых средств – это отряд морских диверсантов в составе ВМФ Италии, созданный в 1941 году. Состоял из надводного и подводного подразделения. Также имело спецподразделение "Гамма", куда входили боевые пловцы.

10-я флотилия считается наиболее эффективным боевым подразделением в составе итальянского военно-морского флота времен Второй мировой войны.

В 2006 году адмиралтейство Италии признало ветеранов 10-й флотилии участниками Второй мировой войны, предоставив ветеранскому объединению боевое знамя.

Флагман Черноморского флота "Императрица Мария" взорвался на севастопольском рейде 20 октября 1916 года. Погибли 225 моряков, 85 получили ранения и ожоги.

Тогда продолжалась Первая мировая война. Мощный взрыв жители города и матросы услышали около 6:15. В ожидании возможных боевых действий привели все корабли в полную боевую готовность, но увидели огромную дыру на носу флагмана и столб черного дыма. Впоследствии на линкоре произошли еще десятки взрывов - и его охватил сплошной пожар.

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Дата
29
октября

Советский корабль подорвался на мине

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