Шольц не стал делать российский ПЦР-тест

Шольц привез набор для анализов из Германии. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.

Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает DW.

Комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отказался от российского теста. После чего он с Путиным проводили переговоры на дистанции 6 м.

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Перед встречей Шольц возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Москве.

Канцлер Германии прибыл в Украину 14 февраля. Сегодня он проведет переговоры в Москве. 8 февраля в Украину прилетал президент Франции Эмманюэль Макрон. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности. Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".