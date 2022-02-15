Шольц не стал делать российский ПЦР-тест

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.
Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает DW.
Комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.
Президент Франции Эмманюэль Макрон также отказался от российского теста. После чего он с Путиным проводили переговоры на дистанции 6 м.
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Перед встречей Шольц возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Москве.
Канцлер Германии прибыл в Украину 14 февраля. Сегодня он проведет переговоры в Москве.
8 февраля в Украину прилетал президент Франции Эмманюэль Макрон. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности.
Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
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