Канцлер Германии прилетел в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину.

Это первый визит немецкого политика в Киев.

Автор: Reuters

"Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь весьма серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками.

Мы наблюдаем серьезную угрозу миру в Европе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине", - написал Шольц в Twitter перед поездкой.

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В понедельник немецкий канцлер находится в Киеве, а завтра будет на переговорах в Москве.

В 14:20 президент Владимир Зеленский и Олаф Шольц встретятся с представителями средств массовой информации в Мариинском дворце.

8 февраля в Украину прилетал президент Франции Эммануэль Макрон. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности. Днем раньше Макрон встретился в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".